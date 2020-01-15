«بناة السد العالى» يحتفلون بذكرى مرور 60 عامًا على بنائه (صور)

وسط أجواء يسودها الفرحة والسرور، نظمت جمعية بناة السد العالي بأسوان، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية، بنادي الكهرباء بصحاري، أحتفالًا بذكرى مرور 60 عامًا، على إنشاء أعظم مشروعات القرن الماضي«السد العالى».حضر الاحتفال المهندس صبري عشماوي رئيس جمعية بناة السد العالي، والمنهدس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، والمهندسة أيرين فايز بقطر مدير متحف النيل، والمهندس محمد فرج الله رئيس جمعية السد العالي بأسوان، ولفيف من بناة السد العالي الذين مازالوا على قيد الحياة، وعدد من أبناء المتوفين.وخلال الحفل تم تكريم عدد من بناة السد العالي الذين على قد الحياة بدرع إحتفالًا بالذكرى الـ60 على إنشاء السد العالي يتوسطه صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أما المتوفين فتم تسليم الدروع لأبنائهم وزوجاتهم.