عمر هاشم: مصر تولى المرأة اهتمامًا كبيرًا فى جميع المجالات

أوضح المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مبادرة "أنت عظيمة"، تعد من أهم المبادرات المجتمعية، التي أطلقها الحزب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية والحزبية في مصر.جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها اليوم الأربعاء، أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، تحت عنوان حصاد 60 يومًا من مبادرة "أنت عظيمة"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو الأمانة المركزية للحزب، واللواء كمال سعودي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما شارك في الاجتماع، النائبة مهجة غالب، شيماء السباعي، جيهان حلاوة، نهى طلعت، إيمان ياسين، عبير فاروق، هنزاده عادل، أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، فضلا عن أمينات المرأة بالمحافظات.وفي نفس السياق، تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عن تكريم الإسلام للمرأة، وكيف كان لها دورًا كبيرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا في جميع المجالات.وناشد عضو هيئة كبار العلماء، أمانة المرأة في جميع المحافظات بتبني مهمة تمكين المرأة ثقافيًا واجتماعيًا وإقتصاديًا، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على خطة التنمية المستدامة، والحفاظ على أمن الوطن، والبعد عن التطرف.بينما قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن حزب مستقبل وطن لديه كل مقومات النجاح، مشيرًا إلى أن أمانة المرأة بالحزب تعد من الأمانات القوية نظرًا لقوة هيكلها التنظيمي على مستوى الجمهورية، مستعرضًا محاور مبادرة "أنت عظيمة" الثلاثة.كما تحدث عبد القوي، عن تنظيم الأسرة، والقضية السكانية، وتمكين المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى أن مبادرة "أنت عظيمة" تعد بداية ناجحة لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، لافتًا إلى أن محاور المبادرة الثلاث تساهم بشكل كبير في حل المشكلة السكانية في مصر.وعقب ذلك، قام عبد القوي، بإهداء درع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للمهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، تقديرا لجهودهم في تفعيل الشراكة بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني.وفي نهاية الندوة، أهدى المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، درع الحزب للدكتور أحمد عمر هاشم، تكريمًا له.