«سكوب» تتعاقد مع أسماء جلال لتنضم للحارث

تعاقدت شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي مع النجمة أسماء جلال لتنضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس طبقًا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في الشركة الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة.ويضيف نصار أنه، سيكون فيلمًا مملوء بالأثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود.وأنهى نصار، حديثه بأن الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة وسيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعًا.