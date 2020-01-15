نجل سميرة سعيد يرافقها فى كواليس «ذا فويس سينيور».. صور

نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة من كواليس تصوير برنامج "ذا فويس سينيور" رافقها فيها نجلها الوحيد في الكواليس.وبدأ تصوير البرنامج الاثنين الماضي، وذلك استعدادًا لعرضه بعد انتهاء عرض برنامج "ذا فويس كيدز"، المعروض خلال الوقت الحالي.كما كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أول صورة للجنة كاملة، والتي تضمه إلى جانب كل من الفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.البرنامج منبثق عن "The Voice"، إذ يبحث عن المواهب الغنائية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا.البرنامج مؤلف من أربع حلقات فقط يبدأ عرضه بعد انتهاء "The Voice kids"، وينتهي قبل بدء شهر رمضان، ستصوّر جميعها في استوديوهات MBC وسيعرض على قناتي MBC وLBCI قبل حلول شهر رمضان المقبل.