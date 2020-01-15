«فالنتينو» يدخل آخر مراحل أعمال المونتاج

دخل المخرج رامي إمام في آخر أعمال مونتاج مسلسله الجديد فالنتينو، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وانتهى إمام من أعمال مونتاج 70% من حلقات العمل، والمتكون من ثلاثين حلقة، حيث من المفترض أن ينتهي منه بشكل كامل أواخر فبراير المقبل.ويتابع عادل إمام بنفسه، الحلقات التي تم تصويرها، وأعمال المونتاج من أجل الاستقرار على الشكل النهائي للعمل، حتى يخرج بأفضل شكل ممكن، للمنافسة خلال رمضان المقبل."فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.