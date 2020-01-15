ندوة لأمانة مرأة «مستقبل وطن» لعرض حصاد «أنتِ عظيمة»

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة رشا رمضان، اليوم، ندوة تحت عنوان حصاد 60 يومًا من مبادرة "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك، التي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.جاء ذلك بحضور رئيس الحزب، وحسام الخولي الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو الأمانة المركزية للحزب، واللواء كمال سعودي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما شارك في الاجتماع النائبة مهجة غالب، شيماء السباعي، جيهان حلاوة، نهى طلعت، إيمان ياسين، عبير فاروق، هنزاده عادل، أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، فضلا عن أمينات المرأة بالمحافظات.وبدأت الندوة، بعرض فيلم عن تسجيلي، تحدثت فيه النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية بالحزب، عن حصاد 60 يومًا من العمل في مبادرة "أنت عظيمة"، بجميع محافظات الجمهورية بمحاورها الثلاث، ففي محور محو الأمية، تم فتح 2000 فصل بإجمالى عدد دراسات يصل إلي 21 ألف دراسة، وفي محور تنظيم الأسرة، تم إطلاق أكثر من 205 قافلة طبية، قامت بتقديم خدمات طبية ووسائل تنظيم أسرة لأكثر من 195 ألف سيدة، بينما في محور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تمويل 785 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون جنيه مصري، وبلغ عدد المستفيدات أكثر من ألف سيدة.وأشاد أشرف رشاد، رئيس الحزب، في بداية حديثه بحصاد مبادرة أنت عظيمة خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحًا كبيرًا في جميع المحافظات.