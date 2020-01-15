رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
ماكونيل: محاكمة ترامب ستنطلق فعليًا 22 يناير

سياسي

ندوة لأمانة مرأة «مستقبل وطن» لعرض حصاد «أنتِ عظيمة»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:33 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أشرف لاشين
طباعة
عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة رشا رمضان، اليوم، ندوة تحت عنوان حصاد 60 يومًا من مبادرة "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك، التي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور رئيس الحزب، وحسام الخولي الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو الأمانة المركزية للحزب، واللواء كمال سعودي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما شارك في الاجتماع النائبة مهجة غالب، شيماء السباعي، جيهان حلاوة، نهى طلعت، إيمان ياسين، عبير فاروق، هنزاده عادل، أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، فضلا عن أمينات المرأة بالمحافظات.

وبدأت الندوة، بعرض فيلم عن تسجيلي، تحدثت فيه النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية بالحزب، عن حصاد 60 يومًا من العمل في مبادرة "أنت عظيمة"، بجميع محافظات الجمهورية بمحاورها الثلاث، ففي محور محو الأمية، تم فتح 2000 فصل بإجمالى عدد دراسات يصل إلي 21 ألف دراسة، وفي محور تنظيم الأسرة، تم إطلاق أكثر من 205 قافلة طبية، قامت بتقديم خدمات طبية ووسائل تنظيم أسرة لأكثر من 195 ألف سيدة، بينما في محور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تمويل 785 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون جنيه مصري، وبلغ عدد المستفيدات أكثر من ألف سيدة.

وأشاد أشرف رشاد، رئيس الحزب، في بداية حديثه بحصاد مبادرة أنت عظيمة خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحًا كبيرًا في جميع المحافظات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أمطار متوسطة مع انخفاض الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

زوج نانسي عجرم يصدر بيانًا بشأن تهمة القتل العمد لـ«لص الفيلا»

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

الصور

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

الاهلي وطنطا

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

الأكثر قراءة

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أمطار متوسطة مع انخفاض الحرارة

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

أفضل 5 تقنيات جديدة لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

الرئيس نيوز

واشنطن تعلن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

"الجيش الليبي": لن نقبل التفاوض مع السراج بحضور الأتراك

مجلس النواب الأمريكى يوافق على إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

منوعات

CNN تروج لسفرة مصر بـ«الملوخية والفول والطعمية»

الألوان الطفولية وطبعات الأزهار تسيطر على الأزياء الرجالي فى ميلانو

أفضل 7 بلدان لقضاء عطلة رائعة

أمين عام «أبو ظبي الرياضي»: سعيد باستضافة أقوى «كلاسيكو»

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

اليوم.. تفاصيل ختام فعاليات ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربى

محمد توفيق بندوة «الدستور»: قصة «علي وصفية» مغرية للكتابة.. ودرامتها تفوق الخيال

«آثارنا العريقة» ورشة فنية في مكتبة طفل المعادي

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة