إصابة سائق و9 فتيات في انقلاب أتوبيس بأكتوبر

أصيب سائق و9 فتيات، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس عاملات في طريقهم إلى محافظة الفيوم على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بانقلاب أتوبيس على الطريق المشار إليه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات والتوجه إلي موقع الحادث وسرعة نقل المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجريت بإشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن سبب انقلاب الأتوبيس دخوله في منطقة رمال، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائده وانقلابه.

وأشرف العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث أكتوبر ثالث، على عمليات نقل المصابين إلي مستشفيات الهرم وأكتوبر.

وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين.