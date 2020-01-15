بالأسماء.. إصابة 15 عامل زراعى بحادث انقلاب سيارة فى البحيرة

أصيب 15 عامل بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس المباحث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.أسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا وهم كلًا من:" محمد محروس"، " سعيد رمضان"، " رجب رمضان"، " محمد فتحى"، " يوسف وهبه"، " عبد الحميد صلاح"، " هشام محمد"، " سمير عيد"، " وليد صلاح"، " ظريف ذكى"، " أحمد محمود"، " محمد عبد الفتاح"،" رجب أحمد"،" هيثم محمد"،" أيمن السيد"، وجميعهم مقيمين بقرية الكفاح.تم نقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بأبو المطامير وخروجهم عدًا الأخير تم تحويله لمستشفى أبو المطامير المركزى، لإصابته باشتباه بنزيف بالمخ.تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.