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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

2019 ثاني أشد الأعوام سخونة في 140 سنة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:11 م
المنظمة العالمية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
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كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العام الماضي كان ثاني أشد الأعوام سخونة منذ بدء التسجيل قبل 140 سنة.

ونبهت المنظمة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إلى أن حرارة الأرض ستقود على الأرجح إلى مزيد من الأحداث المرتبطة بالتطرف المناخي مثل حرائق الغابات في أستراليا، في 2020 وما بعدها.

واستندت بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إلى جمع وتحليل عدة قواعد للبيانات بما في ذلك إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

وأظهرت أن متوسط درجة الحرارة في العالم في عام 2019 زاد 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتري تالاس "كان 2019 العام الأشد سخونة وجفافا في أستراليا، وهيأ الساحة لحرائق الغابات الضخمة التي كانت مدمرة للغاية بالنسبة للبشر والممتلكات والحياة البرية والنظم البيئية والبيئة، ولسوء الحظ، نتوقع أن نشهد طقسا متطرفا للغاية خلال عام 2020 والعقود القادمة، مدفوعا بمستويات قياسية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو".

وأظهر تحليل أجرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن متوسط درجات الحرارة في العالم عام 2019 كان أكبر بمقدار 0.95 عن متوسط الحرارة في القرن العشرين.

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