مستشار بـ«ناصر العسكرية»: الأسلحة الحديثة تحتاج لقاعدة تكنولوجية

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قاعدة "برنيس" العسكرية تمثل مكان هامًا للتدريب والعمليات، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة هدفها الجمع بين الفرد المقاتل والسلاح.وأضاف الحلبي، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الأسلحة التي تم إدخالها حديثًا للقوات المسلحة المصرية تحتاج لقاعدة بها بنية تكنولوجية حديثة، مثل ميادين الرماية الإلكترونية، كما أن القاعدة كبيرة من الممكن أن تأخذ عدد كبير من القوات يتم تدريبهم معًا بحيث تكون المعركة في النهاية معركة أسلحة مشتركة.كما أوضح أن، تدريب القوات معًا يساهم في نقل الخبرات بسرعة كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الهدف التدريبي يصنع مردود عالي جدًا لهدف عملياتي برفع مستوى التدريب بشكل عالي في وقت قصير.وتابع: "من الممكن استخدام القاعدة أيضًا في عمليات الفتح الاستراتيجي"، مؤكدًا أن اختيار مكان القاعدة ذكي جدًا.