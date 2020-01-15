رامي رضوان: قاعدة "برنيس" العسكرية تدعو للفخر

وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن حجم ما تم في قاعدة برنيس من إنشاءات واستعدادات وقوات، دفع البعض على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن الوقت الذي تم فيه كل هذه الإنجازات، مشيراً إلى أن المعلومات تفيد بأن كل هذا تم في شهور معدودة.وتابع: "ليس فقط الشكل الجمالي هو المُلفت وإنما المضمون والمعنى هو الأهم".