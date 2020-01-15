الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أمطار متوسطة مع انخفاض الحرارة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الارتفاع الطفيف في درجات حرارة اليوم "مؤقت"، لافتًا إلى أن غدًا تنخفض درجات الحرارة من 6 - 4 درجات، مطالبًا المواطنين بألا ينخدعوا في الطقس وعدم ارتداء ملابس خفيفة.أضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" مع تامر أمين، المُذاع على قناة "النهار"، أن درجات الحرارة ستنخفض أيام الجمعة والسبت لـ16 درجة، والصغرى بالقاهرة 12 مع زيادة فرص سقوط الأمطار، لافتًا إلى أنها ستكون متوسطة على القاهرة.أكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن تقلبات الجو متوقعة، خلال الفترة الحالية، خاصة في هذا الوقت من العام، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة لن يكون مثل الفترة الأخيرة التي شهدناها.