رامي رضوان: «برنيس» كشفت للعالم مدى استعداد قواتنا المسلحة

قال الإعلامي رامي رضوان إن مَن لم يشاهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومناورات قادر 2020، فاته الكثير، كما أنه افتقد أن يرى هذا الحجم من الإنجاز المطمئن لمصر وللمنطقة العربية بأكملها.أضاف رضوان، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع على dmc، مساء الأربعاء، أن افتتاح قاعدة برنيس يكشف للمصرين وللعالم بأسره أن قواتنا المسلحة على أهُبة الاستعداد بمستوى التدريب المتميز ومختلف أنواع المعدات العسكرية المشاركة في قادر 2020.أوضح مقدم برنامج "مساء dmc"، أن مناورات قادر 2020 اسم على مسمى، فهي فعلا قادر، وما شاهدناه شيء مطمئن جدًا ومتميز جدًا وشيء يدعو إلى الفخر.وتابع: "قاعدة برنيس المطلة على البحر الأحمر نُفذت في إطار استراتيجية لتطوير وتحديث القوات المسلحة والقواعد العسكرية المتواجدة في مصر".وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع، وهو يعمل على قدم وساق من أجل رفع كفاءة القوات المسلحة وتعظيم المعدات، مشيرًا إلى أن هدف القيادة السياسية الوصول بمصر والمصريين إلى حالة الاطمئنان.