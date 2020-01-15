الجمعة.. «وفد بورسعيد» ينظم دورة تدريبية للشباب

يلقى الدكتور هاني صبري حنا، عضو اللجنة النوعية للشباب بالوفد، الأستاذ بكلية التربية بجامعة السويس والمحاضر والمدرب المعتمد في التربية المدنية، محاضرة لشباب الوفد المشاركين فى الدورات التدريبية التى تنظمها لجنة الوفد العامة، برئاسة محمد ناجى.وتأتي المحاضرة لجنة شباب الوفد ببورسعيد بالتعاون مع أكاديمية صدى النفس التعليمية تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين اللجنة والأكاديمية فى إطار مبادرة "الوفد مع الشباب" التى أطلقها المستشار بهاء الدين الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.وتبدأ المحاضرة فى الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل بمقر أكاديمية صدى النفس، ونفذَّت لجنة الشباب برئاسة أحمد أبو الوفا الحلقة الرابعة ضمن المرحلة الأولى التى تتضمن 8 حلقات فى إطار المحاضرات الأسبوعية للشباب والفتيات التى تعقد كل جمعة من سن 18 حتى 35 سنة، ويتم تدريب الشباب على برامج ودورات فى التواصل الفعال وحل المشكلات ولغة الجسد وإدارة الغضب وإدارة الوقت وتأهيل الشباب للعمل السياسي.ويحصل المتدرب على التدريب وعلى المادة العلمية مجانًا ويقوم بالتدريب مجموعة من المتخصصين فى كافة الأفرع بالأكاديمية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة وموثقة.