رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجمعة.. «وفد بورسعيد» ينظم دورة تدريبية للشباب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:20 م
الدكتور هاني صبري
الدكتور هاني صبري حنا
إسلام نصير
طباعة
يلقى الدكتور هاني صبري حنا، عضو اللجنة النوعية للشباب بالوفد، الأستاذ بكلية التربية بجامعة السويس والمحاضر والمدرب المعتمد في التربية المدنية، محاضرة لشباب الوفد المشاركين فى الدورات التدريبية التى تنظمها لجنة الوفد العامة، برئاسة محمد ناجى.

وتأتي المحاضرة لجنة شباب الوفد ببورسعيد بالتعاون مع أكاديمية صدى النفس التعليمية تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين اللجنة والأكاديمية فى إطار مبادرة "الوفد مع الشباب" التى أطلقها المستشار بهاء الدين الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.

وتبدأ المحاضرة فى الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل بمقر أكاديمية صدى النفس، ونفذَّت لجنة الشباب برئاسة أحمد أبو الوفا الحلقة الرابعة ضمن المرحلة الأولى التى تتضمن 8 حلقات فى إطار المحاضرات الأسبوعية للشباب والفتيات التى تعقد كل جمعة من سن 18 حتى 35 سنة، ويتم تدريب الشباب على برامج ودورات فى التواصل الفعال وحل المشكلات ولغة الجسد وإدارة الغضب وإدارة الوقت وتأهيل الشباب للعمل السياسي.

ويحصل المتدرب على التدريب وعلى المادة العلمية مجانًا ويقوم بالتدريب مجموعة من المتخصصين فى كافة الأفرع بالأكاديمية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة وموثقة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

منذ حوالي 3 ساعات

«الداخلية»: ضبط خلية إلكترونية تركية تشترك مع الإخوان لتشويه مصر

منذ حوالي 4 ساعات

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

منذ حوالي 19 ساعة

التحريات تكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الجيزة

الصور

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

الأكثر قراءة

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

أفضل 5 تقنيات جديدة لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

الرئيس نيوز

واشنطن تعلن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

"الجيش الليبي": لن نقبل التفاوض مع السراج بحضور الأتراك

مجلس النواب الأمريكى يوافق على إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

منوعات

CNN تروج لسفرة مصر بـ«الملوخية والفول والطعمية»

الألوان الطفولية وطبعات الأزهار تسيطر على الأزياء الرجالي فى ميلانو

أفضل 7 بلدان لقضاء عطلة رائعة

أمين عام «أبو ظبي الرياضي»: سعيد باستضافة أقوى «كلاسيكو»

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

«آثارنا العريقة» ورشة فنية في مكتبة طفل المعادي

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة

الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»

ورش فنية وموسيقية بـ«الحرية للإبداع» بالإسكندرية الأسبوع المقبل