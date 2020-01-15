مستشار عسكري يكشف فلسفة توقيت افتتاح قاعدة برنيس

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إننا في إقليم مشتعل في أسوء حالته، فبه دول تنهار ودول أخرى تنهب ثرواتها بعد انهيارها وجماعات إرهابية تحت مظلة دول.



أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية ON E: "الدولة التي لا يوجد لديها قوات مسلحة قوية ومسلحة تسليح حديث وقوي ستكون ضمن مخططات الآخرين، وهذا ما فعلته القوات المسلحة المصرية".



تابع "النقطة المهمة من كل مشروعات التنمية سواء داخل الدولة أو خارجها وهذه الإمكانيات عين الدول والجماعات الإرهابية عليها، ولذا لا بدّ أن تكون عين القوات السملحة عليها ولأزمنة طويلة لكي يتم تنفيذ سبق وضع الاستراتيجيات العسكرية قبل الاستراتجيات التنموية فلابد من تأمين المشروعات أولًا قبل إطلاقها.



وعن الرسائل التي يحملها افتتاح قاعدة "برنيس"، قال إن الافتتاح متواكب مع العملية قادر 2020 الرسالة رقم واحد لدينا قوات مسلحة قادرة على الردع لأي حدد يهدد مساحتنا سواء داخل الدولة أو خارجها حتى لو على مسافات كبيرة، وقاعدة برنيس تمكنا من فتح استراتيجي خارج الحدود وخاصة في النياة الإقليمة لو كان هناك ما يهدد حقول البترول، مشيرًا إلى أن الرسالة الثالثة هي للاطمئنان، خاصة أن الناس ترى العالم مشتعل من حولنا.