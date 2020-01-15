أمريكا تخير أوروبا بين العقاب أو إدانة إيران

هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم‭‭ ‬‬جمركية على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث، أمس الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق النووي، وهو ما يرقى إلى حد اتهام طهران رسميا بخرق بنود الاتفاق.وانتقدت إيران قرار الدول الأوروبية الثلاث.