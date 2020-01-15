هانى رسلان: هناك تحول واضح فى موقف أمريكا تجاه سد النهضة

أكد هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك تحولا واضحا فى موقف أمريكا تجاه قضية سد النهضة، مشيرًا إلى تدخل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بنفسه فى القضية بعدما كانت مسندة لوزارة الخزانة الأمريكية.وأوضح رسلان، لـ"الدستور"، أن تدخل ترامب بنفسه دليل واضح على انشغال الولايات المتحدة بالقضية، وأنها وصلت لمنطقة مغلقة نتيجة التعنت الإثيوبى تجاه مطالب مصر والمرتبطة بسنوات ملء سد النهضة.وأضاف أن العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا من جانب وبين أمريكا وإثيوبيا من جانب، سبب رئيسى فى تدخل واشنطن، موضحا أن فشل تلك المفاوضات فى وجود وساطة أمريكية يؤثر بالسلب على سمعة ومظهر أمريكا فى منطقة الشرق الأوسط والعالم باعتبارها قوة عظمى.وأردف: "القضية الآن هى هل تنحاز أمريكا لمطالب مصر؟ وهل سيكون طرح أمريكا لصالح مصر؟"، مشيرا إلى كون الإجابة تكمن فى اجتماع واشنطن المقبل، وسط أنباء عن نية انعقاده خلال الأسبوعين المقبلين.يذكر أنه فى ظل التحركات الأخيرة لأزمة سد النهضة أن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد، ووزير الرى السودانى ياسر عباس، التقيا أمس بوزير الخزانة الأمريكى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتشاور حول أزمة السد، والتى وصلت لمنعطف مسدود.