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مصر

4 قرارات من وزيرة الصحة في حادث «طبيبات المنيا»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:12 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الطبيبتين اللتين تُوفيتا، صباح اليوم، في حادث بالطريق الصحراوي بالكريمات، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.
وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات، حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة لحضور إحدى الدورات التدريبية.

وأضاف مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي 15 مايو وحلوان العام، مشيرًا إلى أنه فور علم الوزيرة بالحادث أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، وكلفت الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، بتشكيل فريق من قيادات الوزارة ضم كلًا من الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة حالة المصابين في المستشفيات، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، فيما تتواجد 3 حالات تتلقى العلاج بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، مشيرًا إلى خروج حالة بعد تحسن حالتها الصحية وتلقيها الخدمة الطبية في مستشفى 15 مايو.

وأكد أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بتوفير الرعاية الطبية للمصابين؛ حيث تم تشكيل فرق طبية من أساتذة الجامعات، لمتابعة الحالة الطبية للمصابين، ووجهت بإرسال تقرير طبي تفصيلي بحالات المصابين أولًا بأول لتطمئن على حالتهم الصحية بنفسها، واطمأنت على وجود مخزون كافٍ من أكياس الدم بالمستشفى.
وأوضح مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان، اتخذت قرارات مهمة إثر هذا الحادث الأليم، حيث قررت ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وإطلاق اسميهما على الوحدتين الطبيتين اللتين كانتا تعملان بهما تكريما لهما.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، قررت أيضًا ضم المصابين إلى البعثة الطبية للحج لهذا العام إضافة إلى أحد ذويهم من الدرجة الأولى، وستتقدم وزيرة الصحة والسكان بواجب العزاء لأسر المتوفين في المنيا، داعيةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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