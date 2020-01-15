أحمد موسى: مساحة «برنيس» تعادل نصف حجم قطر

قال أحمد موسى إن كل طوبة تم وضعها في قاعدة برنيس العسكرية تمت بأياد مصرية خالصة، لافتًا إلى أن مساحتها تعادل نصف مساحة «دويلة قطر».



أضاف موسى، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على "صدى البلد"، أن مصر لا يوجد بها أي قواعد عسكرية لأي دولة أجنبية، مشددًا على أن كل أجنبي يسير بجانب قطر يضع فيها قاعدة عسكرية.



وواصل: "قاعدة برنيس تعادل مساحة دويلة قطر كلها التي تضم 3 قواعد تركية، وقاعدة أمريكية مساحتها حوالي 30 كيلو متر".