السيطرة على حريق مصنع قماش فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق خط إنتاج داخل مصنع قماش بمنطقة مرغم، التابعة لقسم شرطة أول العامرية، دون إصابات أو خسائر بشرية نتيجة حدوث ماس كهربائي وحدوث تلفيات داخل المصنع.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العقيد أحمد جلال، مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مصنع قماش «الباشا» بمنطقة مرغم دائرة القسم.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة وسيارات الإطفاء ومعداتها.وتمت السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بخط الإنتاج في 8 ماكينات واشتعال النيران داخل المصنع، وتمت السيطرة عليه بالكامل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.