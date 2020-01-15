اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية، ومحتجين، مساء اليوم الأربعاء، بمحيط ثكنة الحلو في منطقة الحمرا بالقرب من مصرف لبنان المركزي، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية.وتجمع المحتجون أمام ثكنة الحلو في الحمرا، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الأمن اللبنانية، أمس الثلاثاء، بعد اشتباكات بمحيط مصرف لبنان المركزي.وأفادت وسائل الإعلام، بأن قوات الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما اعتقلت عددًا منهم بالشوارع الجانبية بمحيط الثكنة.