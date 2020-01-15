موسكو تؤكد تمسكها بوحدة وسيادة لبنان

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي، إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، تمسك موسكو بوحدة لبنان وسيادته، حسبما أوردت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء.



وبحسب البيان، فقد كان الوضع في لبنان موضوع لقاء أجراه بوجدانوف مع عضو البرلمان اللبناني، فؤاد مخزومي، وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تناول "تبادل آراء معمقا حول تطور الأوضاع في لبنان وفي الشرق الأوسط برمته".



وأضاف البيان، أن الجانب الروسي أكد تمسك موسكو بوحدة الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها، إضافة إلى تأكيده على استعداد روسيا للمضي قدما في تطوير "مجمل العلاقات الثنائية" بين روسيا ولبنان.



وأدت الاحتجاجات التي بدأت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي إلى استقالة حكومة سعد الحريري الائتلافية، في 29 أكتوبر، وكلف رئيس الدولة، ميشال عون السياسي المستقل، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.



وحظى ترشيحه بدعم 69 نائبا من أصل 128، دون أن يؤدي تعيين رئيس الوزراء الجديد إلى تهدئة الحراك الاحتجاجي الذي يطالب زعماؤه بحل البرلمان وخوض انتخابات تشريعية مبكرة.