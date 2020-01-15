أحمد موسى يكشف عن رسالة الجيش خلال افتتاح «برنيس»

قال أحمد موسى إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يعد إنجازًا يضاف إلى القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية للشعب المصري مرتفعة للغاية.أضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القوات المسلحة المصرية درع للأمة العربية، لافتًا إلى أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يبعث رسالة قوية من دولة قوية، تؤكد أن مصر أقوى دولة في المنطقة.كما أوضح أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، كان سعيدا بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، لافتًا إلى إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأداء المتميز للقوات المسلحة.