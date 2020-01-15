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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير يكشف سر إقالة بوتين الحكومة وطلبه تعديل الدستور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:42 م
بوتين
بوتين
محمد عمر
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رشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لديمتري مدفيديف، الذي قدم استقالة حكومته لبوتين.

وإلى جانب ذلك اقترح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، في خطابه السنوي أمام البرلمان إجراء استفتاء على تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات البرلمان والبقاء على نظام رئاسي قوي، وإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تتولاها الحكومة الجديدة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" أوضح "مسلم شعيتو"، مدير "المركز الثقافي الروسي العربي" في سان بطرسبرج، أن تقديم الحكومة الروسية برئاسة ديمتري مدفيديف استقالتها اليوم "ليس شيئا عاديا، وإنما أمر استثنائى" وكان متوقعا ومنتظرا من أغلب الطبقات الشعبية الروسية إجراء إصلاحات جذرية في العلاقات بين المؤسسات الدستورية، سواء الرئاسة أو الحكومة أو مجلس النواب (الدوما).

وأكد شعيتو، أن استقالة الحكومة جاء أيضا لتلبية مطالب وضعها بوتين لتحقيق إصلاحات اجتماعية تخرج روسيا من الأزمة الديموجرافية التي تعيشها البلاد، وتقديم تسهيلات وضمانات ومساعدات اجتماعية وتربوية للشعب، خاصة للعائلات التي تتألف من أكثر من طفلين أو ثلاثة أطفال، وهذا يتطلب الكثير من الموارد لتنفيذ البرنامج الإصلاحي.

وأشار شعيتو إلى أن الحكومة المستقيلة برئاسة مدفيديف كانت أكثر ليبرالية، وبالتالي لا تستطيع أن تؤدي هذه المهمة، فما كان عليها إلا أن ترحل، وتشكيل حكومة جديدة تنفذ هذه الإصلاحات، وفي وقت سريع كما طلب بوتين.

وكشف الخبير في الشأن الروسي لـ"الدستور"، عن أن تكليف ميخائيل ميشوستين، رئيس هيئة الضرائب أمر مهم، فهو رجل له إنجازات مهمة في تنظيم عمل الهيئة، وأيضًا حقق موارد مهمة لخزينة الدولة عبر جباية الضرائب، خاصة من الطبقات الغنية، التي كانت تتهرب، كما أن هذا الشخص يستطيع أن ينفذ برنامج بوتين، خاصة الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح شعيتو، أن اقتراح بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان إجراء تعديلات دستورية أمر سيعيد توزيع مكونات السلطة بين منظوماتها المختلفة، فقد أعطى في تعديلاته المقترحة مجلس النواب صلاحيات تتيح له تعيين رئيس الحكومة والمشاركة في تأليفها ومحاسبتها، كما أعطى جزءا من الصلاحيات للمقاطعات والأقاليم.

وأكد بوتين أيضا على صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة أن روسيا دولة رئاسية بما لها من خصوصية، فهي دولة واسعة جغرافيا، إلى جانب ذلك احتفظ بوتين لرئاسة الجمهورية بالحق في تعيين المناصب المهمة، الأمنية والعسكرية، وتحديد السياسية الخارجية، وأيضا كانت هناك ملاحظة مهمة، هي ألا يترشح ولا يتولى مناصب قوية في السلطة والقضاء كل من يمتلك جنسية أجنبية أو حتى إقامة في بلد آخر.

وشدد الخبير في الشأن الروسي على أن الإجراءات الدستورية في هذا التوقيت سيكون لها تأثير واضح على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لأن الكثيرين ينتظرون من الرئيس بوتين الالتفات إلى هذه الناحية، خاصة بعد تحقيق روسيا إنجازات مهمة على صعيد الأمن وتحقيق استقلاليتها وبعد عودتها للعب دور مهم في المجتمع الدولي وأصبحت قطبا دوليا مجددا.

وأضاف شعيتو "نرى في هذه التغييرات الدستورية والسياسات الاجتماعية الجديدة تحولا مهما في روسيا يدعم موقعها الدولي الذي وصلت إليه، نتيجة الإنجازات التي حققتها على الصعيدين الأمني والعسكري، كما أن ذلك يتطلب إجراء تعديلات جوهرية في سلوك السلطة، وهذا ما كان اليوم من خطاب بوتين واقتراحه تعديلات دستورية واجتماعية واستقالة الحكومة التي كان الشعب الروسي وبرلمانه ينتظر استقالتها".

وأوضح شعيتو أن التعديلات الدستورية الجديدة التي دعا إليها بوتين لا تقارن بالاستفتاء الدستوري الذي جرى عام 1993، عندما تبنت روسيا الدستور تحت حكم الرئيس السابق بوريس يلتسين، سلف بوتين، لأن مرحلة يلتسين كانت مرحلة كبوة وانهيار مدمرة للاتحاد السوفيتي.

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