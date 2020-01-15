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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تيم حسن يعود للسير الذاتية بـ«الأمير الأحمر»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:31 م
تيم حسن
تيم حسن
سناء إسماعيل
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كشف الفنان السوري تيم حسن عن عودته لأداء السير الذاتية بمسلسل جديد يحمل اسم "الأمير الأحمر".

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "سعيد لأنني سأُقدم شخصية القيـادي البارز أبوحسن سلامة، سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق".

أضاف: "الأمير الأحمر، مسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح، يكتبه حسن سامي، ومن إخراج الشريك سامر البـرقـاوي".

من ناحية أخرى، يقوم تيم حسن ببطولة مسلسل "العميد"، المقرر عرض أولى حلقاته غدًا الخميس، كما يشارك في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ويشاركه عدد من النجوم ومنهم ستيفاني صليبة، والفنانة السورية الكبيرة منى واصف، وعبدو شاهين، وغيرهم من النجوم.

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