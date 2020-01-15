محافظ الغربية يلتقي أصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف

التقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بأصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف والفخار بقريتي كتامة والفرستق، بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب لمناقشة طلباتهم؛ للنهوض بهذه القرى والصناعة التي تشتهر بها وجعلها قرية نموذجية ومنتجة.



وأكد محافظ الغربية أننا بصدد تطوير القرى التي تشتهر بمنتجات وصناعات، حيث سيتم تطوير الطرق والبنية التحتية وتطوير جميع القطاعات، سواء تعليمية أو صحية، لسهولة الوصول إليها، وحتى تكون قرية منتجة وجاذبة تعمل على انتشار منتجاتها، وتكون قرية تشتهر بمنتجاتها وتوزيعها إلى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الوصول إلى العالمية.



كما أشار محافظ الغربية إلى أن النهوض بهذه القرى ومنتجاتها يساعد في القضاء على البطالة وزيادة مواردها ورفع المستوى المعيشي للمواطنين بها.