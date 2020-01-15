رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ارتياح داخل أروقة «المهندسين» بعد قبول إعادة محاكمة أبو القاسم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:18 م
علي أبوالقاسم
علي أبوالقاسم
الحسين عبيد
طباعة
أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بعد أن تم قبول النقض وإعادة محاكمة المهندس علي أبو القاسم الصادر ضده حكم بالإعدام بالمملكة العربية السعودية، حيث قبلت المحكمة العليا بالمملكة اليوم النقض المقدم من المهندس علي أبو القاسم والصادر ضده حكم بالإعدام يناير ٢٠١٨ ومحبوس حاليا بالسعودية وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لإعادة محاكمته من جديد.

كانت الجهود قد تضافرت بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة والنائب العام خلال الشهور الماضية في قضية أبو القاسم.

وأكد ضاحي أن النقابة تابعت القضية خطوة بخطوة فمنذ أن تولى مجلس النقابة الحالي مهام عمله لم يدخر جهدا إلا وبذله، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة إلا أن المجلس أخذ قضية أبوالقاسم على عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

منذ حوالي 23 ساعة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

الصور

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

«الداخلية»: ضبط خلية إلكترونية تركية تشترك مع الإخوان لتشويه مصر

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

أفضل 5 تقنيات جديدة لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

الرئيس نيوز

انفوجراف.. قاعدة «برنيس» في سطور

باحث سياسي: تصريحات أردوغان عن التطهير العرقي في ليبيا محاولة لضرب نسيجها المتماسك

"مستقبل وطن" عن قاعدة برنيس: القوة الضمانة الحقيقية لحفظ استقرار الدول

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

منوعات

CNN تروج لسفرة مصر بـ«الملوخية والفول والطعمية»

الألوان الطفولية وطبعات الأزهار تسيطر على الأزياء الرجالي فى ميلانو

أفضل 7 بلدان لقضاء عطلة رائعة

أمين عام «أبو ظبي الرياضي»: سعيد باستضافة أقوى «كلاسيكو»

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

عباس شومان: المتطرفون يرفعون راية الخلافة لدغدغة مشاعر الشباب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة

الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»

«دار الكتب» بطنطا تناقش الآثار الصحية والاجتماعية للمخدرات

منال الدغار: «زوجات خائنات» يناقش أقدار الأنثى فى المجتمع