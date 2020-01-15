ارتياح داخل أروقة «المهندسين» بعد قبول إعادة محاكمة أبو القاسم

أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بعد أن تم قبول النقض وإعادة محاكمة المهندس علي أبو القاسم الصادر ضده حكم بالإعدام بالمملكة العربية السعودية، حيث قبلت المحكمة العليا بالمملكة اليوم النقض المقدم من المهندس علي أبو القاسم والصادر ضده حكم بالإعدام يناير ٢٠١٨ ومحبوس حاليا بالسعودية وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لإعادة محاكمته من جديد.



كانت الجهود قد تضافرت بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة والنائب العام خلال الشهور الماضية في قضية أبو القاسم.



وأكد ضاحي أن النقابة تابعت القضية خطوة بخطوة فمنذ أن تولى مجلس النقابة الحالي مهام عمله لم يدخر جهدا إلا وبذله، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة إلا أن المجلس أخذ قضية أبوالقاسم على عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.