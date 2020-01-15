رئيس هيئة انتخابات تونس يستبعد «التشريعية المبكرة»

قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نتائج انتخابات 2019، تستدعي وقفة تأمل جدية من قبل الخبراء، من أجل النظر في إمكانية مراجعة القانون الانتخابي، وإضفاء المزيد من الجدوى للعملية الانتخابية.



واستبعد بفون -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إمكانية المرور إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، ولكنه أكد أن الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات.



وأوضح، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد العمل في تقريرها الذي سيتم تقديمه خلال شهر مارس القادم، على العديد من المقترحات، أبرزها النظر في تعديل القانون الانتخابي، لافتا إلى أن نحو 86% من القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، لم تتحصل على مقاعد في البرلمان.



كما نوه إلى تدني نسبة المشاركة والاقتراع من نحو 80% من الناخبين سنة 2011 إلى 41% سنة 2019، وهي أرقام اعتبرها "مفزعة تستدعي النظر جديا في مراجعة القانون الانتخابي".



ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي يمكن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا أقدم الرئيس على حل مجلس نواب الشعب في حال لم يمنح البرلمان الثقة لـ"لشخصية الأقدر" التي سيختارها الرئيس لتشكيل حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما فشل الحبيب الجملي الذي اختاره حزب "النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في نيل ثقة البرلمان يوم الجمعة الماضي.