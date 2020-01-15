رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس هيئة انتخابات تونس يستبعد «التشريعية المبكرة»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:17 م
نبيل بفون
نبيل بفون
أ ش أ
طباعة
قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نتائج انتخابات 2019، تستدعي وقفة تأمل جدية من قبل الخبراء، من أجل النظر في إمكانية مراجعة القانون الانتخابي، وإضفاء المزيد من الجدوى للعملية الانتخابية.

واستبعد بفون -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إمكانية المرور إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، ولكنه أكد أن الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات.

وأوضح، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد العمل في تقريرها الذي سيتم تقديمه خلال شهر مارس القادم، على العديد من المقترحات، أبرزها النظر في تعديل القانون الانتخابي، لافتا إلى أن نحو 86% من القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، لم تتحصل على مقاعد في البرلمان.

كما نوه إلى تدني نسبة المشاركة والاقتراع من نحو 80% من الناخبين سنة 2011 إلى 41% سنة 2019، وهي أرقام اعتبرها "مفزعة تستدعي النظر جديا في مراجعة القانون الانتخابي".

ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي يمكن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا أقدم الرئيس على حل مجلس نواب الشعب في حال لم يمنح البرلمان الثقة لـ"لشخصية الأقدر" التي سيختارها الرئيس لتشكيل حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما فشل الحبيب الجملي الذي اختاره حزب "النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في نيل ثقة البرلمان يوم الجمعة الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

إعادة محاكمة المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«الدستور» تحقق فى انتشار كتب أطفال جنسية ومحرضة على العنف

منذ يوم

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

الصور

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

«الداخلية»: ضبط خلية إلكترونية تركية تشترك مع الإخوان لتشويه مصر

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

أفضل 5 تقنيات جديدة لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

الرئيس نيوز

انفوجراف.. قاعدة «برنيس» في سطور

باحث سياسي: تصريحات أردوغان عن التطهير العرقي في ليبيا محاولة لضرب نسيجها المتماسك

"مستقبل وطن" عن قاعدة برنيس: القوة الضمانة الحقيقية لحفظ استقرار الدول

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

منوعات

CNN تروج لسفرة مصر بـ«الملوخية والفول والطعمية»

الألوان الطفولية وطبعات الأزهار تسيطر على الأزياء الرجالي فى ميلانو

أفضل 7 بلدان لقضاء عطلة رائعة

أمين عام «أبو ظبي الرياضي»: سعيد باستضافة أقوى «كلاسيكو»

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

عباس شومان: المتطرفون يرفعون راية الخلافة لدغدغة مشاعر الشباب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة

الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»

«دار الكتب» بطنطا تناقش الآثار الصحية والاجتماعية للمخدرات

منال الدغار: «زوجات خائنات» يناقش أقدار الأنثى فى المجتمع