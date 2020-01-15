ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين

طردت ألبانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني من أراضيها.



وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الألباني جنت كاكاج -على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن "السلطات الألبانية طردت كلا من محمد علي أرز بيمانماتي، وسيد أحمد حسيني الاست، لقيامهما بنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي في البلاد، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس".



وأضاف كاكاج: "طلب من ممثلي إيران مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور".



كانت ألبانيا قد طردت في ديسمبر 2018، سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي".



وقالت إيران في ذلك الوقت، إن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.



وتستضيف ألبانيا مخيما يؤوي آلافا من أعضاء جماعة إيرانية معارضة.