محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف المتعثرة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة مشروعات الرصف المتعثرة والجاري تنفيذها بقطاع الرصف، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



وتمت مناقشة مشروعات الرصف المسندة لهيئة الطرق على مستوى المحافظة، ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق؛ للعمل على مدار 24 ساعة لاستكمال أعمال الرصف.



كما وجّه إدارة مرور الغربية بتوفير أماكن بديلة أثناء عملية الرصف لتيسير الحركة المرورية.



وشدد محافظ الغربية على هيئة الطرق بسرعة الانتهاء من رصف جميع الطرق الجاري تنفيذها مع المتابعة المستمرة والدورية لهذه الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وإصلاح الحفر والمطبات التي تطرأ عليها أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة طنطا لتسلم الطرق التي تم رصفها؛ لضمان عدم وجود أي عيوب بها.



وشدّد المحافظ على اتباع المواصفات القياسية المعمول بها في الرصف؛ منعًا لإهدار المال العام مع وضع جدول زمنى لبداية وانتهاء المشروع والالتزام به.. وخلال الاجتماع وجّه المحافظ مديرية الطرق بالانتهاء من عملية رد الشيء لأصله بكل الشوارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والعمل على راحة المواطنين.



وفى نهاية الاجتماع؛ شدّد محافظ الغربية على بذل المزيد من الجهد وسرعة الانتهاء من كل أعمال الرصف بالشوارع والطرق على مستوى المحافظة قبل 30- 6- 2020.