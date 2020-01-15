البرازيل تستأنف إطلاق الصواريخ من مطار «ألكانتارا» الفضائي

أعلن رائد الفضاء ووزير العلوم والتكنولوجيا في البرازيل، ماركوس بونتيس، أن بلاده ستستأنف عمليات الإطلاق التجاري للصواريخ من مطار "ألكانتارا" عام 2022.



وفي مقابلة صحفية قال بونتيس: "عام 2020، سنعمل على زيادة قدرات المعدات والأنظمة في مطار ألكانتارا، وسنعيد تأهيل منصات الإطلاق فيه، وعام 2021، سيبدأ الخبراء في المطار بالتعاون مع وكالة الفضاء البرازيلية بإجراء عمليات إطلاق تجريبية للصواريخ إلى مدارات الأرض، والعام الذي يليه ستستأنف عمليات الإطلاق التجارية لصواريخ الفضاء من هذا المطار".



وأضاف المسئول: "استعادة هذا المطار لنشاطه مرتبطة بالاتفاقيات التي تتعلق بحماية التكنولوجيات التي وقعها الرئيس البرازيلي مع واشنطن عام 2019. فعمليات إطلاق الصواريخ من المطار ستعتمد بشكل كبير على التقنيات الأمريكية".



وكان بونتيس قد أشار في صفحته على "تويتر" إلى أن مطار "ألكانتارا" بعد أن يستعيد نشاطه سيخصص لإطلاق الرحلات التجارية الفضائية الأمريكية، وبعدها بفترة سيستخدم لإطلاق الصواريخ الفضائية التابعة لبلدان أخرى.



وتبعا للوزير، فإن المساحة الحالية للمطار المذكور تسمح بتثبيت 6 منصات إطلاق للصواريخ على أرضه حاليا، وفي المستقبل سيجري العمل على توسيع مساحته ليستوعب عددا أكبر من منصات الإطلاق.