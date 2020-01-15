وزيرة الجيوش الفرنسية إلى واشنطن لبحث مواجهة التطرف في الساحل الإفريقي

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، أنها ستتوجه إلى واشنطن، قريبا، لبحث مستقبل الدعم الأمريكي لجهود فرنسا ودول الساحل الإفريقي في مواجهة جماعات متطرفة.



وقالت بارلي في البرلمان الفرنسي: "في الواقع، نعول على الدعم القيم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإنجاح هذه الجهود المشتركة"، في إشارة إلى العمليات التي تخوضها فرنسا في غرب إفريقيا بالتعاون مع قوات دول الساحل.



وتابعت الوزيرة: "سأكون في العاصمة الأمريكية خلال الأيام المقبلة من أجل تعزيز القوات المنتشرة حاليا".



والإثنين الماضي، أعلنت قمة "فرنسا - مجموعة الساحل" (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد)، في بيان، عن استحداث إطار عملياتي جديد لمواجهة المجموعات "الجهادية" المتطرفة في المنطقة، علما أن الجهود الأمنية للدول الست، تتركز على المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعرب، أثناء القمة، عن أمله في إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتخلي عن فكرة تقليص الوجود العسكري للولايات المتحدة في إفريقيا.