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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:56 م
الرئاسات العراقية
الرئاسات العراقية الثلاث
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اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق والإسراع بتشكيل الحكومة، وتحقيق متطلبات الإصلاح.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، وبثته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عقد اجتماعا في قصر السلام ببغداد، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، وأن الرئاسات الثلاث اتفقت خلال الاجتماع على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق، وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

وأشار البيان إلى أن الرئاسات الثلاث أكدت -خلال الاجتماع- أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.

ولفت البيان إلى أن الرئاسات الثلاث ركزت على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة، دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.

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