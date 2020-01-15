الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»

صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع المجموعة الشعرية "عمائي" للشاعرة مروة نبيل، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقالت مروة نبيل عن المجموعة:" "عَمَائي" المجموعة الشعرية الثالثة الصادرة عن "دار الأدهم للنشر والتوزيع". والمجموعة في جزئين، كُتبت قصائدها في الفترة ما بين مايو 2017 ميلادية، وأكتوبر 2019 ميلادية. الجزء الأول من الديوان هو قصيدة نثر طويلة عنوانها "موتٌ ثالثٌ"، والجزء الثاني مجموعة منقصائد النثر تحت عنوان "مَشهدُ خَلْق.



أضافت مروة، لـ"الدستور":" يعود عنوان الديوان عمائي إلى العماء أو "الهيولة"، أي المادة الأولى التي خلق منها الكون وفقا للميثولوجيا اليونانية، ويحمل غلاف الكتاب صورة فرعونية تعبر عن هذا العماء كوجود أول، انفصلت عنه الموجودات وتشكلت. تحمل قصائد الديوان طابعا فلسفيا، غالبًا ما يظهر في الإبداع الشعري لهذه الشاعرة.



تابعت:"الجزء الأول من الكتاب وهو قصيدة من حوالى 36 صفحة بعنوان "موت ثالث" قد كتبته تحت تأثير تعمقها في دراسة نظرية الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون (1859- 1941) في "الزمان الذاتي"، تلك النظرية التي تشرح "الديمومة" كمادة أولى خلاقة، توجد داخل النفس، والنفس بدورها تمد هذه المادة في العالم؛ فتخلق الكون.



حاولت الشاعرة أن تعبر عما في هذه الديمومة من تداخل وحركة وتغير وتطور خلاق، وحاولت أن تظهر أن هذا الزمان لا يدرك إلا بالحدس، وأن هذه الديمومةلا يعبر عنها إلا من خلال حدوس، غالبًا ما تكون غامضة ومشوشة، إذ لا يمكن التعبير عنها بالمجاز العقلاني المعتاد، ومن المعروف أن نظرية برجسون في الديمومة أثرت في مناهج العلوم، لكن تأثيرها الأكبر ظهر في الأدب وفي الاتجاهات الصوفية الحديثة.