أمين شباب الحرية: افتتاح قاعدة «برنيس» يؤكد أن مصر دولة عظيمة

أعرب محمد مهني أمين شباب حزب الحرية وعضو المكتب السياسي للحزب، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة "برنيس" الجنوبية العسكرية في جنوب مصر، مؤكدًا أن هذه القاعدة تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية المعروفة بقوتها والتزامها وقدرتها على التطوير والتحديث المستمر، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بهذا الافتتاح العظيم.



وأكد مهني أن افتتاح قاعدة "برنيس" الجنوبية العسكرية يأتي في وقت شديد الخصوصية والحرج ويؤكد أن مصر دولة عظيمة ولها قوات مسلحة قادرة على تأمين حدودها على كافة المحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنضم لقاعدة محمد نجيب في غرب مصر في تأمين الحدود المصرية.



وأضاف أن القوات المسلحة المصرية بإمكانياتها الضخمة تُرعب أي عدو يُفكر في الاقتراب أو النيل من أرضها وشعبها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قائد حقيقي في المنطقة بفضل حكمة وجيش قادر على مجابهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مؤكدًا أيضا أنه في ظل التهديدات الكثيرة التي تُهدد أمن واستقرار مصر خلال الفترة الأخيرة والتطورات والأزمات الخطيرة التي تحدث في العالم من حولنا وخاصة دول الجوار والتي بدورها تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة، كان لا بد أن تسعى الإدارة السياسية والعسكرية المصرية إلى دعم وتطوير المراكز العسكرية المصرية بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لحماية أمن مصر القومي.



وأوضح أن القاعدة مع قاعدة محمد نجيب غرب مصر، يُعدا نقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى أن تُعد قاعدة "برنيس" إحدى القواعد العسكرية المصرية الجديدة التي أُنشأت ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.