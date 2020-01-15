المشدد 3 سنوات لمتهمين بالتزوير في محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبدالمنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.



وأسندت النيابة للمتهمين "علاء الدين. ص، وحسن. ط"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو "رخصة قيادة درجة أولى، منسوب صدورها لوحدة مرور القطامية"، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق الأول مع الثانى على اصطناعها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها، فقام الثانى باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، ودونها بتوقيعات مزورة للمسئولين بتلك الجهة، فتمت الحريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.



كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة تقليد إحدى العلامات الخاصة بالجهات الحكومية والمنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.