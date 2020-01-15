أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

علّق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020، قائلًا:" إن القوات المسلحة أضافت إمكانية تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو، وهذا يدل على احترافية شديدة من أبطال القوات المسلحة.



أضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشهد تزويد الطائرات بالوقود في الجو توقف أمامه الروس والأمريكان والإسرائيليون، مشيرًا إلى أن الإعلام الدولي توقف أمام كيفية استطاعة الجيش المصري القيام بتزويد المقاتلات المصرية بالوقود في الجو.



كما أوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن مناورة القوات المسلحة قادر 2020 جعلت خلوصي أكار يتحوّل إلى مرشد سياحي وأستاذ جغرافيا ولم يعد وزيرًا للدفاع.