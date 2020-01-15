النواب الأمريكي يحيل ملف عزل ترامب إلى «الشيوخ»

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، على قرار إحالة مواد ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.



وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في مؤتمر صحفي: "سنحدد ممثلي الادعاء ونقدم لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيًا"، مضيفة: "نحن فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته".



وإحالة مواد الاتهام إلى مجلس الشيوخ تأخرت على خلفية المحاولة الفاشلة من قبل بيلوسي للحصول على موافقة السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، على إضافة إفادات جديدة لشهود العيان على ملف عزل ترامب.



وسيسمح التصويت في مجلس النواب الأربعاء بأن يبدأ مجلس الشيوخ بمحاكمة ترامب يوم الخميس المقبل، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستكون مكرسة لأداء المشاركين القسم وقراءة مادتي الاتهام المرفوعتين ضد ترامب، وبالتالي لن يبدأ الاستماع إلى مداخلات المشرعين قبل الأسبوع المقبل على الأرجح.