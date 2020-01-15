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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تحرير عامل اختطفه شابان فى الجيزة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:42 م
قطاع الأمن العام
قطاع الأمن العام
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من تحرير عامل اختطفه شخصان انتقاما منه، ظنا منهما أنه وراء اختفاء شقيقتهما بالجيزة.

تلقى قسم ثان الشيخ زايد بلاغا من عامل، 23 سنة، بمخزن خرسانة كائن بدائرة القسم وأصل إقامته أخميم بسوهاج بغياب شقيقه عامل 21 سنة بذات المخزن، وعلمه بخروجه لمقابلة إحدى الفتيات وبمحاولة التواصل معه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "ماسنجر" تجاوب معه شخص مجهول وأخبره بأن شقيقه مُحتجز لديه لتسببه فى اختفاء شقيقته، وطلب منه تحديد مكانها مقابل إطلاق سراحه.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة مقاول، 33 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان بالشرقية، وشقيقه عاطل، 20 سنة، مقيم بالحسنة بشمال سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تغيب شقيقته ربة منزل، 20 سنة، وأنه علم بتواصلها مع المجني عليه، فاتفق مع شقيقه على استدراجه وخطفه، ظنًا منهما بتسببه في اختفاء شقيقتهما.

وأضاف المتهم أنه وفى سبيل تنفيذ مُخططهما، قام المتهم الثانى بشراء هاتف محمول به خاصية تحويل صوت الرجل إلى صوت سيدة، واتصل بالمجنى عليه بادعاء كونه سيدة، واتفق معه على تحديد موعد لمقابلته «تاريخ ارتكاب الواقعة»، حيث تمكن وشقيقه من اختطافه باستخدام سيارة ملاكى ماركة هيونداى، ملكه، واحتجازه بأحد المواقع «تحت الإنشاء» بمدينة العاشر من رمضان بنطاق أمن الشرقية، خاصة بعمله في مجال المقاولات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مكان احتجاز المجنى عليه بإرشاد المتهم الأول بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني بحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) وتحرير المجنى عليه، وتبين إصابة الأخير بكدمة أسفل العين اليسرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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