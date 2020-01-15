محافظ القليوبية يشهد دوري مراكز الشباب في استاد بنها

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب بالقليوبية النسخة السابعة بين فريقي مركز شباب شبين القناطر وبهادة التابع لإدارة القناطر الخيرية على ملعب استاد بنها الرياضي.



حضر المباراة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية



وسلم المحافظ كأس دورى مراكز الشباب لفريق بهادة الذي فاز على مركز شباب شبين القناطر بركلات الجزاء الترجيحية.



وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن الدورى جرى تنفيذه بمشاركة 24 فريقا على مستوى المحافظة وبلغ إجمالى عدد المباريات 124 مباراة على مدار الموسم وقد صعد لدور الأربعة مراكز شباب "شبين، وقلما، وشبلنجة، وبهادة"



لافتا أنه فازت مدينة شبين في المباراة الأولى بنتيجة 2 صفر على قلما في حين فازت بهادة على شبلنجة 1 صفر.



كما أقيمت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقى شبلنجة وقلما والتي انتهت بفوز شبلنجة 3-2 لتصعد شبلنجة وتحصل على المركز الثالث فى دورى مراكز الشباب بالقليوبية النسخة السابعة.