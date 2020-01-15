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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:02 م
الوزن
الوزن
وكالات
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يحاول معظم الناس اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، للحفاظ على الوزن وخسارة الدهون المتراكمة في الجسم.

ويمكن أن يكون من السهل الالتزام بتناول بروتين غذائي صحي لمدة أسبوع، ولكن كيف يمكن الحفاظ على استمرارية العادات الجديدة، مع ضمان نجاح الخطة الغذائية.

وكشفت خبيرة التغذية، تيري- آن نانس، عن 5 قواعد ذهبية تساعد على دعم خسارة الوزن:

1- لا تقضي ساعات في صالة الألعاب الرياضية
إن فكرة قضاء ساعات في صالة الرياضة، للوصول إلى الشكل المناسب والمرغوب، ليست صحيحة.
وتقول تيري آن، مؤسسة خطة 123 Diet: "عندما يتعلق الأمر بالتمرين، فإن الجودة تفوق الكمية. يمكن ممارسة تمرين رياضي عالي الكثافة حقا خلال نصف ساعة، ما سيكون أفضل بكثير من الركض لمدة 3 ساعات. فكر مليًا في النشاط الإضافي الذي يمكنك القيام به".

2- اسمح لنفسك بتناول ما ترغب به
عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي، فإن معظم الناس يجدون صعوبة كبرى في تجنب المأكولات المفضلة لديهم.

وتقول الخبيرة: "حظر تناول الأطعمة اللذيذة تماما سيجعلك تريدها أكثر، فاستمتع بتناول قدر صغير من الشوكولا من حين لآخر. ومن المهم أن تكافئ نفسك لإنجاح عملية جعل نظامك الغذائي الجديد عادة مدى الحياة".

3- تتبع التقدم المحرز
للحفاظ على التحفيز، يعد تتبع التقدم أمرا رئيسيا، وفقًا لتيري- آن، التي قالت: "من المهم تعقب رحلة إنقاص الوزن، لأن ذلك يبقيك متحمسًا ويسمح لك برؤية مدى تقدمك، لا سيما في الأيام التي تشعر فيها بالاستسلام. ويمكن أن يشمل ذلك معرفة الوزن أسبوعيا، أو أخذ القياسات أو التقاط الصور، أو مجرد ملاحظة متى تغير قياس أبعاد الجسم، ما يعة بمثابة حافز كبير يساعد على البقاء على المسار الصحيح في الأيام الصعبة".

4- الأكل بكثرة
قيل لنا إن تناول الوجبات الخفيفة أمر سيئ، يمكن أن يفسد الشهية. ولكن في الواقع، يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة طريقة رائعة حقا للحفاظ على المسار الصحيح، والتركيز على الأهداف المتعلقة بفقدان الوزن.

وتقول تيري: "إذا تأكدت من أن الوجبات الخفيفة التي تتناولها صحية، وأنها منخفضة السعرات الحرارية بشكل معقول، فيمكنها تزويد جسمك بتدفق ثابت من الطاقة طوال اليوم، ما يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول طعام غير صحي عندما يحين وقت تناول الطعام. وكقاعدة عامة، حاول التمسك بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على نحو 100 سعرة حرارية - الزبادي، أو بيضة مسلوقة كبيرة".

5- الحفاظ على الرطوبة
من المهم أن تبقي نفسك رطبا إذا كنت ترغب في زيادة معدل فقدان الوزن.
وتوضح تيري أن كمية المياه التي نشربها، وكمية النوم التي نحصل عليها يوميا، يمكن أن تؤثر حقا على فقدان الوزن والحفاظ على الصحة بشكل عام.

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