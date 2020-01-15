خالد المحجوب: لن نسمح بأن تستفيد المليشيات من اتفاقية لوقف إطلاق النار بليبيا

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن الجيش الليبي لن يقبل بوجود الميليشيات، وأن تستفيد من وقف إطلاق النار، كما أننا لن نقبل بشرعنة الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأضاف، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية، موضحًا أنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو، رصد فرض قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر شروطه في موسكو، وإبلاغه للجانب الروسي بها، من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، وكان من بين هذه الشروط مهلة زمنية من 45 إلى 90 يوما لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل إلى الجيش الوطني وتشكيل لجنة من الجيش بجانب الأمم المتحدة تكون مسؤولة عن حصر السلاح وتسليمه.

وأبلغ قائد الجيش الليبي رفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا وأن تكون الدول الوسيطة هي الدول الحيادية التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا بخلاف تركيا الممول والداعم للميليشيات المسلحة وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب أنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.



