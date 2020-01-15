تراجع سعر سلة أوبك 6% خلال ديسمبر

انخفض متوسط سعر سلة أوبك في الشهر الماضي بنحو 6% في ديسمبر.



وكشفت بيانات منظمة أوبك الصادرة اليوم الأربعاء، عن أن متوسط سعر سلة أوبك سجل مستوى 66.48 دولار للبرميل في ديسمبر، مقابل 62.94 دولار خلال نوفمبر السابق له.



وأوضح تقرير أوبك أن متوسط سعر سلتها في عام 2019 بلغ مستوى 64.04 دولار للبرميل.



وفي سياق منفصل، تراجع إنتاج أوبك من الخام في الشهر الماضي بمقدار 161 ألف برميل يوميًا عند مستوى 29.444 مليون برميل يوميًا.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس الماضي بنحو 0.6% إلى 64.17 دولار للبرميل.



وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة عند 85.01 دولار للبرميل.