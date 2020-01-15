«الدستور» تحقق فى انتشار كتب أطفال جنسية ومحرضة على العنف

فجَّرت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، قضية غاية فى الخطورة، حينما تقدمت بطلب إحاطة مؤخرًا لمناقشة تداول كتب للأطفال فى الأسواق المصرية تحتوى على قصص جنسية، وأخرى تحرّض على العنف والإرهاب، ما يشكل خطورة كبيرة على تشكيل عقول الأطفال والنشء الذين يقرأون تلك الكتب دون قدرة على تفنيد ما تتضمنه من أفكار وقصص. واصطحبت النائبة، خلال استعراضها طلب الإحاطة، عينة من كتب الأطفال، وضربت مثالًا بقصة عن «لصوص سكارى اغتصبوا فتاة وقتلوها وقطعوا إصبعها ليسرقوا خاتمها»، وآخر عن «تعليم الجنس، به مصطلحات من نوعية العناق والجماع والسائل المنوى والتعطير وغيره»، وثالث عن «الفتوحات الإسلامية كله دماء ورقاب مقطوعة»، وتساءلت: «هل هذه هى الثقافة التى نريد أن نربى أولادنا عليها؟». «الدستور» أجرت جولة بين تجار الكتب لمزيد من الإيضاح، كما عرضت القضية على جهات الاختصاص لتحديد المسئول عن هذا التقصير وخطة علاجه.



تجار بـ«سور الأزبكية»: لا نقرأ كل ما نبيعه.. وحملات الأجهزة الرقابية تستهدف المؤلفات المزوّرة فقط



قال حسن السيد، صاحب مكتبة فى «سور الأزبكية» لتجارة الكتب المستعملة، إن معظم المكتبات الموجودة فى السور لديها عدد كبير ومتنوع من قصص الأطفال، دون النظر إلى ما يمكن أن تحويه تلك الكتب من أفكار أو قصص لا تلائم أصحاب السن الصغيرة.



وأضاف: «غالبية قصص الأطفال الموجودة لدىّ أشتريها بالكيلو، وليس من المعقول أن أقرأ كل قصة لأتأكد إذا كان الكتاب مناسبًا للأطفال أم لا، وهذا هو العرف بين تجار الكتب هنا».

وواصل: «من الصعب أن يفرز أى تاجر منا جميع الكتب أو القصص التى يشتريها ويعرضها عنده فى المكتبة للبيع، فكل مكتبة فى السور لها ذوق خاص فى الكتب التى تتخصص فى بيعها ولديها عدد كبير منها، ما يجعل فكرة تدقيق المحتوى أمرًا مستحيلًا على أى تاجر».



وتابع: «معظم تجار سور الأزبكية لديهم مرونة كبيرة فى البيع والشراء ويقبلون فكرة أن يعيد الزبون كتابًا اشتراه لأنه وجده غير مناسب لطفله. لن يرفض أى تاجر رد المال لأب أو أم اشترت كتابًا لطفلها ثم وجدت أنه غير مناسب، كما أننا كتجار لسنا مسئولين عن اختيارات الزبائن ولا نفرض عليهم أى شىء».



وفى مكتبة أخرى مجاورة، قال يوسف، تاجر كتب، إن مكتبات «سور الأزبكية» تزخر بمختلف ألوان الكتب والقصص، منها المترجم إلى اللغة العربية، ومنها ما هو متاح بلغات أجنبية، وبالطبع يوجد كل أنواع أدب الطفل فى مكتبات السور، لعدد كبير من الكتاب وبفئات سعرية مختلفة.



وبسؤاله بشكل محدد عن انتشار كتب للأطفال تحتوى على قصص جنسية وتحرّض على العنف، لم ينف وجود مثل تلك الكتب، فى السور وفى شتى الأماكن الأخرى، معللًا ذلك بأن «تجار الكتب لن يقاطعوا هذه النوعية من الكتب لأنها غير مناسبة للأطفال، فدورهم يقتصر على عرض ما لديهم من بضاعة، وترك الأمر لسياسة العرض والطلب».



وعن دور الجهات الرقابية فى هذه المسألة، قال «يوسف»: «الجهات الرقابية لا تمنع انتشار وبيع أدب الأطفال، أو رواج محتوى قصصى لا يتناسب مع عقلية الطفل أو عادات وتقاليد الأسرة المصرية، لأن دورها يقتصر على مصادرة الكتب المزورة التى تضر بحقوق الكتّاب والناشرين»، مؤكدًا أنه لم يحدث أن تعرض أو سمع عن أى حملة رقابية فتشت فى محتويات الكتب أو الأفكار التى تتضمنها.



وقال سعيد حسن، تاجر كتب مستعملة، إن السيطرة على سوق الكتب المستعملة أو الكتب بشكل عام مستحيلة، بسبب كثرة المعروض منها، وتنوعه الثقافى. ولم ينف وجود كتب تتضمن ما يراه البعض «مخالفات»، قائلًا: «هى مسألة نسبية لأن ما أراه مخالفًا قد يقبله غيرى، لكن لا شك أن سن الطفولة بحاجة لنوعية خاصة من الأفكار والكتّاب».



واستكمل: «فيما يخص دور الأجهزة الرقابية، فمعظم الحملات التى تشهدها مكتبات السور تركز على مكافحة تجارة الكتب المزورة، تلك التى تطبعها دور نشر غير مرخصة وتبيعها بأسعار أقل بكثير من الأسعار التى تطرح بها الكتب الأصلية فى المكتبات الكبرى، وهو أمر يضر بمصالح دور النشر والكتّاب ويكبدهم الخسائر المالية الفادحة ويضر بصناعة النشر بشكل عام، لكن أنا لم أشهد فى حياتى أى حملة رقابية اهتمت بفحص محتويات الكتب وتفنيد الأفكار».



وتابع: «لا توجد جهة محددة مسئولة عن التفتيش على محتوى الكتب واختبار ملاءمتها للثقافة المصرية أم لا، بالتأكيد نحن مجتمع محافظ ولا يليق بنا أن نترك أطفالنا عرضة للأفكار المغلوطة فى سن مبكرة، ولا يوجد أى تاجر يرضى بهذا الأمر، لكنها ليست مسئولية التجار، نحن نعرض ما لدينا من بضاعة ولسنا أهل اختصاص لنحدد ما هو مناسب وما هو مخالف، على السلطات المختصة أن تحدد هذه المعايير وتمنع إصدار الكتب المخالفة من المنبع».



مصدرها لبنان وتونس و«دور نشر بير السلم».. وهيثم الحاج على يتبرأ: شرطة المصنفات المسئولة



أكد الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن وزارة الثقافة لا تملك أى سلطة قانونية تخوّلها الرقابة على الكتب التى يتم تداولها فى الأسواق المصرية، وإن الجهة الوحيدة التى لها هذه الوصاية القانونية هى شرطة المصنفات.



وأضاف «الحاج على»، لـ«الدستور»: «وزارة الثقافة على استعداد للمشاركة فى الرقابة على ما ينشر من كتب موجهة للأطفال، فى حدود إبداء الرأيين الفنى والمعرفى فقط إذا طلب منها ذلك، مع ملاحظة أن الدستور والقانون لم يقرّا الرقابة قبل نشر الكتب، إنما أقرّا الرقابة بعد النشر، أى بعد طباعة الكتب وتداولها فى السوق». وأشار إلى أن شرطة الرقابة على المصنفات تشارك بصفة مستمرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، ويخصص لها مكان ثابت ودائم فى المعرض، لتلقى الشكاوى المتعلقة بالتزوير، وحقوق الملكية، والكتب التى تتضمن أفكارًا متطرفة، وغيرها من الكتب التى لا تتماشى مع المعرض.

واتفق معه الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، قائلًا إن كتب الأطفال التى تتضمن قصصًا جنسية وأخرى عنيفة تحرّض على العنف والإرهاب، وتحدثت عنها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماع حضره، ليست لها علاقة بوزارة الثقافة من قريب أو بعيد.



وأوضح «ناصف» لـ«الدستور»: «اكتشفنا أن تلك الكتب صادرة عن دور نشر لبنانية وتونسية، وبعض دور النشر المصرية المجهولة التى يمكن تسميتها دور نشر بير السلم»، لافتًا إلى أن القضية أثيرت بعد أن اتضح وجود بعض الكتب التى تسلط الضوء على العلاقات الجنسية بين البالغين، وأخرى تتناول الغزوات والمعارك الإسلامية وما شهدته من أحداث عنيفة ودامية.



ورأى أن الجهة التى تجب محاسبتها فى هذه القضية هى التى سمحت بدخول مثل تلك الكتب إلى البلاد، وليست وزارة الثقافة، مضيفًا: «للقضية أبعاد أكبر وأخطر من كونها تتعلق بمجموعة كتب خاصة أنتجتها قطاعات غير رسمية لا تنتمى لوزارة الثقافة أو المؤسسات المسئولة عن نشر كتب الأطفال فى الدولة، بل تمس وتهدد مستقبل أطفال مصر بشكل عام». وعن عملية فحص الكتب فى مصر وخضوعها للرقابة قبل النشر، قال «ناصف»: «أى كتاب قبل نشره، سواء فى دار نشر خاصة أو مؤسسة حكومية، تفحصه لجنة فنية مختصة، تراجعه وتصدر تقريرًا بصلاحيته تربويًا وفنيًا».



وعلى عكس ما قاله «الحاج على»، اعتبر أن الرقابة على المصنفات ليست لها علاقة بمثل تلك الأمور، لأنها تختص بالمواد المرئية والمسموعة مثل السينما والمسرح والأغانى، كما أن دار الكتب أيضًا ليست لها علاقة بالأمر، لأنها مسئولة فقط عن رقم الإيداع ولا يحق لها مراجعة أو فحص العمل، فهى تمنح رقم الإيداع فقط، وليست لها علاقة بمحتويات الكتب، وأفكارها، بل بتوثيق حقوق الملكية الفكرية للكاتب والناشر.

وقالت النائبة داليا يوسف، فى طلب الإحاطة سالف الذكر، إن البرلمان يدرس سن تشريع يحكم الرقابة على أدب الطفل والنشء، كما يتضمن وضع إرشادات عامة للدراما والسينما المصرية، وإيجاد حل للكتب التى تبيعها المكتبات أو على الأرصفة التى تحمل بين طياتها أفكارًا مسمومة تحرض على العنف والقتل والتعذيب، وتنمى فى عقول الأطفال الميل إلى أعمال الإرهاب باعتباره وسيلة دفاع جائزة.





خالد عبدالجليل: لا نملك سلطة قانونية لفحصها.. «الناشرين»: قانون لتنظيم النشر.. و«الأعلى للإعلام»: إجراءات ضد المخالفين



قال خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، إنه لا يملك أى سلطة تخوّل له الرقابة على المطبوعات أو الكتب، مضيفًا: «لسنا جهة اختصاص فى هذه القضية، رغم استدعاء النواب لى، أنا تحت أمر البرلمان فى أى وقت».



كما استدعى البرلمان رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى، لاستجوابه بشأن هذه الأزمة، الأمر الذى رحب به «عبدالمعطى»، واصفًا مناقشة أى قضية تهم المجتمع تحت قبة البرلمان بـ«الشرف».



وبيّن رئيس جهاز حماية المستهلك أن المادة ١٣ فى قانون إنشاء الجهاز تحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتج يكون من شأنه التمييز أو الإساءة أو الإخلال بالنظام العام والقواعد العامة، ومن خلال هذا النص سيتوجه للنواب لمناقشة الأمر مع المسئولين.



كما كلّف فريق عمل مختص بشن حملة على أماكن بيع الكتب، خاصة المستعملة، لجمعها ومحاسبة المخالفين، مشددًا على أن الجهاز «لن يتخلى عن مسئولياته، وسيتحرك فورًا». من جهته، قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد ليست له سلطة قانونية ليمارس أعمال الرقابة على نشر الكتب أو مصادرتها، وإن الجهة الوحيدة التى لها الحق فى ممارسة الرقابة على الكتب قبل طبعها، هى مؤسسة الأزهر الشريف، التى تفحص وتراجع الكتب الدينية.



وكشف عن أنه يُعد مقترحًا بقانون لتنظيم عمل دور النشر، وتوفيق أوضاع تلك المعروفة بدور «بير السلم»، التى تمارس نشاطها دون أن تكون عضوة فى اتحاد الناشرين، موضحًا أن المقترح سينص على اشتراط عضوية الاتحاد للترخيص لدور النشر، مع توقيع عقوبات صارمة وغرامات كبيرة على المخالفين، بهدف ضبط سوق النشر، ومكافحة ظاهرة تزوير الكتب وطباعتها دون استئذان أصحابها أو دور النشر المالكة للحقوق الفكرية الخاصة بالكتب.



ونفى إصدار دار «المعارف» أيًا من هذه الكتب، قائلًا: «ما تحدثت عنه نائبة البرلمان حول وجود كتب أطفال صادرة عن دار المعارف تحض على التطرف والإرهاب، أو بها محتوى مخل، لا دليل له من الصحة».

وأوضح أن الكتاب الذى ذكرته النائبة هو بعنوان «خاتم السلطان»، تأليف يعقوب الشارونى، رائد أدب الأطفال فى العالم أجمع، مضيفًا: «الكتاب يحض على مكارم الأخلاق والإيمان والدعوة للرزق، وليس عكس ذلك، وليس بمحتواه أى شىء يحض على العنف، وهو مأخوذ من الحكايات الشعبية المصرية، فحينما تبدأ يومك بـ(يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كبير)، ليس خطأ».



وتابع: «الكتاب أجرت عليه الباحثة سماح عبدالعزيز رسالة ماجستير فى جامعة دمنهور كلية الآداب، وحصلت على درجة الماجستير بامتياز عن تلك القصة»، مشددًا على أن يعقوب الشارونى مستشار لأدب الأطفال فى دار «المعارف»، ويراجع كل الكتب التى تصدر للأطفال، عن الدار.



واستكمل: «دار المعارف من دور النشر الرائدة فى الوطن العربى، التى تخدم القارئ، وتربت على إصداراتها أجيال فى مصر والوطن العربى، أما فيما يخص ما تحدثت عنه النائبة، غير صحيح، والصور التى تم تداولها واردة من خارج مصر، ولا يوجد اسم دار المعارف على غلاف أى من هذه الكتب».

من جانبه، قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس هو المسئول عن المطبوعات التى ترد من الخارج طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه تتم متابعتها بانتظام وإبداء ملاحظات فى حالة وجود مخالفة فى محتويات تلك القصص، أو المنشورات، للآداب العامة أو الأمن القومى.



وذكر أنه فى حالة وجود مخالفة أثناء متابعة ومراجعة المحتويات يتم اتخاذ إجراءات على الفور، موضحًا أن المجلس يتخذ عددًا من الإجراءات تجاه دور النشر الصادر عنها تلك القصص.



