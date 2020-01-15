وحيد حامد: «إخوانية ناصر فتحت عليّ أبواب جهنم»

فجّر السيناريست الكبير وحيد حامد مفاجأة وقت كتابة مسلسله «الجماعة» الذي تناول تاريخ الإخوان منذ التأسيس وحتى كتابة 30 يونيو سيناريو نهاية التنظيم الإرهابي، قائلًا «أحد رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك قال لي إحنا والإخوان سمن على عسل ولا نريد أن نغضبهم».



أضاف حامد، خلال برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أنه وقتها كان يطلب مكانا للتصوير، لكن الجزء الثاني من المسلسل حدث فيه خلاف كبير بعدما قلت إن جمال عبدالناصر كان ضمن أعضاء جماعة الإخوان، وهو الأمر الذي فتح عليّ أبواب جهنم».



تابع «ذلك الأمر قُوبل بثورة غضب وقالوا إن عبدالناصر لم يكن من أعضاء الجماعة، لكنه التاريخ، ولا يجوز فيه الهزار وظهر بعد العاقلين وأكدوا أنه كان من الإخوان، كما أن أغلب رجال الثورة كانوا أعضاء في الجماعة».