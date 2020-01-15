رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
خالد عكاشة
خالد عكاشة

إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:42 م
طباعة

نتحدث عن إيران، الدولة التى تقدم نفسها باعتبارها قوة إقليمية تحمل مشروعًا كبيرًا وطموحًا، يتعدى حدودها الجغرافية، ممتدًا إلى نقاط بعينها فى دوائر جوارها المباشر، وغير المباشر الذى لا يبعد كثيرًا عن تلك الدوائر. الملك الراحل حسين بن طلال الذى قضى على عرش المملكة الأردنية ما يزيد على ٤٧ عامًا، شهدت فيها الأردن والمنطقة الكثير من الأحداث الكبرى، كان أول من أطلق إنذارًا مبكرًا أسماه حينها بـ«الهلال الشيعى»، فقد تلمس الملك المحنك محطات تشكله التى كانت تدور حول مملكته وعلى حواف ارتباطاتها. ومنذ هذا التوقيت المبكر، وإيران ذاتها أسعدتها التسمية بشكل كبير، وأضافت عليها بعد سنوات من إطلاقها، وهى على طريق إنفاذ تمكين حقيقى لنفوذها وتواجدها الفعال، بأنه لما لا يكون الأمر «قمرًا مكتملًا» ولا يقف عند حدود الهلال!
عقد أخير كامل، ربما لم تشهد إيران تمددًا ناجحًا أو هكذا بدا بأكثر مما وصلت فيه، لكن جاءت أشهر النصف الأخير من العام ٢٠١٩، لتحمل معها وضع هذا التمدد والانخراط العميق بداخل أحداث الإقليم، أمام اختبار ومحك دقيق لم تحسب طهران حسابه بعد فصول من السطوة والتداخل، جعلها تبدو ممن هم أصحاب الكلمة والنهى فى مصائر دول، بحجم سوريا والعراق. فضلًا عن اليمن ولبنان. فى هذا الاختبار تعرضت طهران لانكشافات سريعة، فقد جاء قيادة الشباب الشيعى للحراك الشعبى الكبير الذى ضرب المدن العراقية، كلطمة قاسية لم يحسب المشروع حسابها يومًا، فقد ظن طوال سنوات تشكله أن هؤلاء هم وقوده والمنتفعون به. فإذا هم ذاتهم من يوجهون احتجاجهم وفعلهم الثورى بوجه التسلط الإيرانى، ويدفعون الدماء السخية مقابل الوصول لهدف تحرير وطنهم، وإزاحة الطبقة السياسية منهم، بخاصة الموالون لإيران والدائرون فى فلك المشروع الكبير. هذه الموجة العراقية العاتية، فاقمت من الاختبار الإيرانى فيما بعد مقتل «قاسم سليمانى»، باعتباره رأس حربة «عملياتى» للمشروع برمته من خلال قيادته لـ«فيلق القدس»، حيث يباشر الأخير الإشراف على كل الأذرع الموجودة على الجبهات الحاضرة فى كل دول النفوذ. فقد كان سليمانى وفق منصبه، مخولًا لقيادة نهج الحكومة الإيرانية بالكامل فى التعامل مع النشاط الإقليمى، وذلك بدعم من تقاربه مع المرشد الأعلى «خامنئى»، وسماته وإيمانه العميق بالمشروع ككل، فضلًا عن ديناميته الشخصية وأقدميته العسكرية المتقدمة على قادة «الحرس الثورى» الإيرانى الآخرين. لذلك ظل سليمانى يتنقل بين بؤر التوتر بكفاءة وحيوية وصلاحيات غير محدودة، حيث حضر شخصيًا وأجرى محادثات رئيسية مع كل الشركاء حسب الضرورة، وقد تنوع عمله ما بين المجالين السياسى والعسكرى، كما تولى مهام استخباراتية مؤثرة. هذا ما جعل الحرس الثورى علامة مسجلة تمتد من إدارة ودعم جبهات القتال، وصولًا إلى التوسط بسهولة فى تعيين رؤساء الوزراء العراقيين وقيادات العمل الميدانى السورى.
هذا التمدد الكبير والمؤثر للمشروع الإيرانى، ربما مع أول اختبار بحجم اغتيال قائده العملياتى، الذى يفترض أنه ليس القائد الوحيد، أو أنه بالضرورة هناك صفوف متراصة بمهارة وقدرات على الحسم والإدارة، بدا وكأنه قد حقق كل ما تمكن الوصول إليه بسبب ضعف الآخرين، وليس استنادًا على قوته الذاتية التى بدت على قدر من الهشاشة والهروب السريع من المجابهة، مع أول اختبار مطلوب للرد على عملية اغتيال «الأيقونة»، كما تسمى سليمانى والحرس الثورى طويلًا. فانقلب رد الفعل «المزلزل» الذى طالما توعدت به إيران وأذرعها، كل أعدائها على مختلف الجبهات، وبالأخص الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى طوفان هادر من «التصريحات الإعلامية» ليس إلا تصديًا للبعض منها «حسن نصر الله» من الضاحية الجنوبية لبيروت، والبعض الآخر الأكثر ضجيجًا والأوسع انتشارًا جاء على لسان القادة الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى الذى لم يظهر بجواره فى تلك المرحلة الزمنية الكاشفة، سوى زيارة لأمير قطر قال فيها عن العلاقات مع الدوحة، «يجب توسيع نطاق العلاقات الإيرانية- القطرية، بالطبع أولئك الموجودون فى تلك المنطقة فى الطرف الآخر من العالم، لا يحبذون علاقات أكثر قربًا بين دول المنطقة، هذا ليس شأنهم ولن تقبل دول المنطقة هيمنتهم وتدخلهم»، معتبرًا علاقات متميزة مع دولة قطر تعد إنجازًا وتحديًا لهؤلاء الموجودين على الجانب الآخر من المشهد، على حد تعبيره. وقبل أمير قطر، كان وفد «حركة حماس» الذى أراق الدموع والقبلات على يد المرشد العام، فى ديباجات المبالغة الحمساوية المعهودة فى المناسبات من هذا النوع، فضلًا عن إسباغ أدوار بطولية مزيفة للقائد العسكرى الإيرانى فيما يخص القدس والقضية الفلسطينية.
الداخل الإيرانى الذى انتفض بقوة فيما بعد تلك الأحداث، يرجعه بعض المحللين الإيرانيين ذاتهم، بأنه يعود إلى حالة الغضب الكبير مما تابعوه خلال محطات التصاعد غير المتوقع، بداية من الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد، وصولًا إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ، أو بالعمد المترهل الذى لم يتمكن من كشف هويتها المدنية، مرورًا باغتيال سليمانى، والرد الصاروخى المتهافت على الحادث ملحوقًا بالإسراع فى إعلان أن هذا كافٍ من الجانب الرسمى الإيرانى. فقد شعر الإيرانيون بإهانة تطورت مع هذا التنامى لتحتل حالة انكشاف الزيف العريض للمشهد برمته، والذى كان آخر ما توقع الإيرانيون أن يكون مشروعهم، وأيقوناته على هذا القدر من التزييف المتعمد الذى سرعان ما ارتدى لباس البراجماتية، وأكد أنه لن يصعد بأكثر من ذلك، فى الوقت الذى كانت جموع المهاويس بالمشروع الكبير، تدهس أرواح ٧٠ قتيلًا فى مناسبة واحدة، هى تشييع هذا القائد، الذى ظنته الجماهير رمزًا سيكون أغلى على إدارة المشروع وقياداته، من مجرد تلك التصريحات الإعلامية والتهديد الفارغ بالمستقبل الذى ينتظر ما لن يأتى من وجهة نظرهم. صدمة انكشاف الزيف، ضربت بقوة أساس المشروع الإيرانى فى الداخل، ولا محالة أصابت أذرع الخارج الذى لم يفق بعد من الضربة، وهنا قد تكون الفرصة سانحة، لمن يريد تحطيم وتقويض هذا السجن الكبير الذى صنع من أوهام وإعلام وحناجر واستخبارات، وعمل سرى دءوب تمكن من التغلغل فى تفاصيل بلداننا ومحاورنا الاستراتيجية العربية المهمة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

زوج نانسي عجرم يصدر بيانًا بشأن تهمة القتل العمد لـ«لص الفيلا»

منذ يوم

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو

الصور

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

بعد تسريب وثيقة إقامته.. محطات فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

أسماء ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

أفضل 5 تقنيات جديدة لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

الرئيس نيوز

آخر محادثة لـ"طبيبات تكليف المنيا".. و"أمين" يطالب بمحاسبة المسؤول

"ماذا يريد أردوغان الآن؟".. خبير سياسي يوضح ما فعلته الدولة العثمانية في ليبيا

استقالة مدير المخابرات السودانية بعد إنهاء تمرد الخرطوم

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

منوعات

الألوان الطفولية وطبعات الأزهار تسيطر على الأزياء الرجالي فى ميلانو

أفضل 7 بلدان لقضاء عطلة رائعة

أمين عام «أبو ظبي الرياضي»: سعيد باستضافة أقوى «كلاسيكو»

ولى عهد أبوظبى: «برنيس» تعزز دور مصر فى منظومة الأمن العربى

كشكول

رئيس جامعة عين شمس يجتمع بفريق مشروع مركز التميز والطاقة من جامعة MIT

عميد حاسبات ومعلومات عين شمس تتفقد سير الامتحانات

"مستقبل الشرق الأوسط رؤية مصر 2030" مؤتمر بجامعة عين شمس

خبير إيطالي يجري 8 جراحات لارتجاع المرىء للأطفال بجامعة طنطا مجانًا

إسلام سياسي

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

عباس شومان: المتطرفون يرفعون راية الخلافة لدغدغة مشاعر الشباب

خطة الصوفية لإنشاء أكبر معهد صوفى إسلامى فى مصر

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

منال الدغار: «زوجات خائنات» يناقش أقدار الأنثى فى المجتمع

فعاليات ثقافية وفنية بمراكز إبداع «التنمية الثقافية»

طبعة جديدة لرواية «الغريب» لألبير كامو

الجمعة.. «عبدالقادر الثقافية» تناقش «مائة عام من الحكمة»