إطلاق أسماء شهداء الوطن على مدارس وشوارع الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إطلاق أسماء شهداء الوطن الأبرار على مدارس وشوارع الإسكندرية التي لا تحمل أسماء شخصيات معروفة، تخليدًا لذكرى شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر أثناء تأدية عملهم في تأمين وحماية المواطنين.



جاء ذلك خلال أول اجتماع في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، عقب تولي اللواء محمد الشريف مهامه محافظًا للمدينة وعقد لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري.



ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد المقدم محمود جمال عبدالفتاح على مدرسة البرادعي الرسمية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، كما تم تغيير اسم مجمع مدارس محمد فريد كامل بمراحله (رياض الأطفال، والابتدائية والإعدادية)، التابعة لادارة برج العرب التعليمية باسم الشهيد المجند محمد رمضان مكي.



وعلى الصعيد ذاته؛ تم تغيير اسم شارع 555 المتفرع من شارع محمد نجيب إلى شارع الأشجار، كما تم إطلاق اسم الشهيد المجند عبدالرحمن ياسر عبدالله علي شارع خورشيد القبلية.