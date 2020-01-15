خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

علّق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، على تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، قائلًا إن الدولار يتراجع أمام الجنيه منذ ديسمبر 2017، وحتى الآن، بنسبة 10.5%، حيث فقد حوالي 192 قرشًا.



أضاف أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على "dmc"، مساء الأربعاء، مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك أسبابا عديدة لتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، لافتًا إلى أن هناك وفرة كبيرة في أرصدة الدولار الأمريكي لدى البنوك العاملة في مصر؛ حيث تم ضخ مليار وسبعمائة دولار أمريكي في الأسواق المصرية من الصناديق الدولية الأربعاء الماضي.



وأوضح أن هناك أسبابا أخرى لتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، متمثلة في التحسن الكبير في الاقتصاد المصري وفي الروافد التي يأتي منها الدولار الأمريكي؛ حيث وصلت عائدات السياحة حسب تقارير وزارة السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 23 مليار دولار، انخفضت الواردات بنسبة 26% حتى نوفمبر الماضي، كما انخفض العجز التجاري بنسبة 32%، وبلغت قيمة تحويلات المصريين حتى ديسمبر الماضي 25 مليون دولار، إضافة إلى تحسن إيرادات قناة السويس.



ويواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه ليسجل 15.83 جنيهًا، اليوم الأربعاء.