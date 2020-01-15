«الإفتاء» تجيب: هل يجوز تقبيل الميت؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم تقبيل الميت قبل دفنه، وأوضحت الدار أنه يجوز لأهل الميت وأقربائه وأصدقائه تقبيل وجهه؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، وَهُوَ مَيِّتٌ؛ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ. أخرجه أبو داود في "سننه".



وأشارت إلى قول الإمام النووي في كتاب "المجموع شرح المهذب": "يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَأَصْدِقَائِهِ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ، ثَبَتَتْ فِيهِ الْأَحَادِيثُ، وَصَرَّحَ به الدارمي في الاستذكار وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي"، وقول الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" "لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ".



وأوضحت أن التقبيل يكون في محل السجود، فقد جاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج" قَوْلُهُ: "وَيَجُوزُ" أَيْ وَيُنْدَبُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ كَمُرُودَةٍ، وَتَقْبِيلُ مَحَلِّ السُّجُودِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَكَوْنُهُ بِلَا حَائِلٍ".



وانتهت إلى أنه بناءً على ذلك فتقبيل الميت جائز شرعًا، ويكون التقبيل في وجهه في محل السجود، وإذا كان الميت من الصالحين كان التقبيل أولى.



ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن أيضًا هو "حكم دفن الأقارب في مقبرة واحدة"؟، وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحب دفن الأقارب في مكان واحد مع مراعاة الفصل بين الرجال والنساء؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والترحم عليهم، وصرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز جمع الأقارب في الدفن في مكان واحد.