إيطاليا تُعدل القانون لتسمح للمرأة بتولى الحكم

أعلنت العائلة المالكة الإيطالية المخلوعة، عائلة سافوي، اليوم الأربعاء، عن أنها قامت بتعديل القواعد بشأن الأسرة الملكية للسماح لامرأة بأن تصبح وريثة للعرش.



وقام فيكتور إيمانويل، نجل آخر ملك لإيطاليا أومبرتو الثاني، وابنه إيمانويل فيليبرتو، بإعلان الإصلاح لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية.



وسوف يفيد هذا التغيير فيتوريا 16 عامًا، ابنة إيمانويل فيليبرتو التي حصلت على لقبي أميرة كارينيانو وماركيزة إيفيريا.



وقال فيكتور إيمانويل 82 عامًا للصحيفة: "إنه قرار مدروس وليس ناتجًا عن ظروف خاصة أو طوارئ".



وأضاف: "المجتمع يسير نحو المساواة بين الجنسين والأغلبية الكاسحة للأسر الملكية ذهبت في هذا الاتجاه".



كانت إيطاليا تحت حكم أسرة سافوي منذ توحيدها في 1861، حتى 1946، عندما أسفر استفتاء عن التحول إلى النظام الجمهوري، وكان ورثة العرش ممنوعين من دخول البلاد حتى إلغاء الحكم الذي ينص على هذا في 2002.



وتعرضت صورة الأسرة الملكية للتشويه في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، جراء صلتها بالفاشية وتبنيها لقوانين عنصرية مناهضة للسامية في 1938، وقرار بالفرار من روما خلال الصراع.